Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakaları sonucunda dereceye giren katılımcılar için ödül töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, sporcular ve üniversite personeli katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında EBYÜ’de eylül ve ekim ayları içerisinde futbol, masa tenisi ve kort tenisi olmak üzere üç farklı branşta gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda her branşta ilk üçe girmeyi başaran katılımcılara ödülleri verildi. Düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Güvenlik Birimi birinci, Meslek Yüksekokulu ikinci ve Kemah Meslek Yüksekokulu ise üçüncü oldu. Masa tenisi turnuvasında ise Dr. Öğr. Üyesi Nihat Fırat birinci, Lokman Aktepe ikinci ve Dr. Öğr. Üyesi Metin Sarıgöl ise üçüncü olarak tamamladı. Erkekler kort tenisi turnuvasında ise Doç. Dr. Mehmet Yazıcı birinci, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çebi ikinci ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşat Öksüz ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladılar. Üniversitede ilk defa düzenlenen kadınlar kort tenisi turnuvasında ise Canan Arslantaş birinci, Öğr. Gör. Elif Özer ikinci, Öğr. Gör. Sema Köse ise üçüncü olarak tamamladı. Düzenlenen turnuvalarda dereceye giren yarışmacılar kupa ve madalyalarını Rektör Levent’in elinden aldı.

Müsabakaların dostane bir ortamda geçmesinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Rektör Levent, “Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında başta katılımcılar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Tüm yarışmacıların toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.