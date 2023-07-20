Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu 4. döneminde Spor Lisesi Yetenek Sınavı’na hazırlanan kursiyerler, parkurlarda yüzde 100’lük başarı ortalaması elde ettiler. Uzun soluklu ve yoğun çalışmalarla geçen sürecin ardından hayal ettikleri liselere yerleşen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadılar.

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu çerçevesinde spor liselerinde öğrenim hayatını sürdürmek isteyen gençlere, nitelikli şartlarda sınavlara hazırlanma fırsatı sunan Şehitkamil Belediyesi, fiziki yeterlilik parkurlarında yakaladığı yüksek başarı ortalamasının mutluluğunu, okullar bazındaki yerleşme oranı ile taçlandırıyor. Sınavların ardından M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen programda liselilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerle uzun soluklu bir sohbet gerçekleştirdi ve kendilerini başarılarından ötürü tebrik etti.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) sınavları başta olmak üzere Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), subaylık, astsubaylık ve bekçilik sınavlarına katılacak olan gençlere, meslek hayallerine giden yolda büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, son 2 yıldır gerçekleştirdiği Spor Liselerine Hazırlık Kursu ile öğrencilerin erken yaşta saha tecrübesi kazanmalarına ve spor sektöründe istihdama katılmalarında öncülük ediyor.

Sınav sonuçları, bizleri ve ailelerimizi çok mutlu etti

Sınavların ardından liseli gençlerin mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sonuçların kendilerini ve kursiyerlerin ailelerini çok mutlu ettiğini belirtti. Gençlerle bir araya geldiği programda değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti: “Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursumuzun 4. döneminde gençlerimizin sınav parkurlarında elde etmiş oldukları başarılarla büyük gurur yaşıyoruz. Son olarak Spor Lisesi Yetenek Sınavı’nda kursiyerlerimizin elde etmiş olduğu yüzde 100’lük başarı, bizleri ve gençlerimizin kıymetli ailelerini ziyadesiyle mutlu etti. POMEM, MSÜ, BESYO, subaylık, astsubaylık ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençlerimizin içinde olduğu büyük ve dinamik bir Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu ailemiz var. Bu yıl 400’ün üzerinde genç kardeşimize zorlu maratonda eşlik ettik. Sınavlarda yakaladığımız başarı ortalaması her geçen gün daha yukarıya çıkıyor. Eğitmenlerimiz başta olmak üzere, bu kıymetli tablonun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”