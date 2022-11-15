Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde açılan hafta sonu kurslarına kız öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kuzey Irak sınırına sıfır noktada bulunan köylerde kız öğrencilerin tek umudu spor oldu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde açılan hafta sonu kurslarına kız öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kuzey Irak sınırına sıfır noktada bulunan köylerde kız öğrencilerin tek umudu spor oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyündeki Cemil Gökçe Ortaokulu ve Şehit Ali Çakar Ortaokulu öğrencileri halk eğitim merkezi bünyesinde açılan voleybol kursu için talep fazla olunca okul bahçesinde kurs verilmeye başlandı. Toplam 50 öğrencinin faydalandığı kurslar ara tatillerde de devam ediyor. Ara tatili fırsat bilen öğrenciler, spor için kolları sıvadı. Voleybol branşını seçen onlarca kız öğrenci, öğretmenleri eşliğinde okul bahçelerinde güzel vakit geçiriyor. Beden eğitimi öğretmeni Samet Emre, hafta sonları kız öğrencilerine yönelik voleybol kursu verdiklerini söyledi. Hafta içi de jimnastik branşında erkeklere yönelik ders verdiklerini aktaran Emre, "Kızlar ve erkekler çok azimliler. Aileleri de çok istekli’’ dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Gülsüm Merve Emre ise müdür yardımcısı olduğunu, öğrencilere yönelik çalışmaları olduğunu kaydetti Emre, "Profesyonel basketbol oynadım zamanında ve hayalimdi köy okulunda öğrencilere yönelik bir şeyler yapmak istedim. Şimdi onu yaşıyoruz. Çok güzel bir durum’’ ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden Derya Ecer, çok güzel eğlendiklerini dile getirerek, kendileri için güzel bir parkur olduğunu ve hafta sonu geldiklerini söyledi. Derya Adıyaman ise voleybolun çok güzel bir spor olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Ezel Gökçe de, kursta öğrendikleriyle Ankara’da yaşıtlarıyla beraber maç yapmak istediklerini kaydetti.