Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan “Spor İçin Bir Mola” projesi hayata geçirildi.

Sağlıklı olmak, sosyalleşmek ve güçlü beden güçlü üretim için serbest zaman faaliyetlerinde her bir bireye ulaşmak, sporu hayatın her alanına yaymak amacıyla uzun zamandır planlanan spor için bir mola projesi hayata geçti.

İlk olarak Delta Alfa Çorap Fabrikası’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 700 fabrika çalışanı her günden farklı bir gün yaşadı. Spor uzmanları tarafından çeşitli branş tanıtımları yapılarak, serbest zamanları sporla değerlendirildi.

Çalışanlar öğlen molasında çeşitli spor aktiviteleri yaparak farklı bir zaman geçirmiş oldu.