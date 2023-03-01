İzmir’in Narlıdere ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken kamyon çarpan spor fotoğrafçısı Onur Çam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çam’ın vefatı, spor ve basın camiasını yasa boğdu.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken kamyon çarpan spor fotoğrafçısı Onur Çam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çam’ın vefatı, spor ve basın camiasını yasa boğdu.

Kaza, dün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Narlıdere İstihkam Birliği yakınında meydana geldi. Bisikletiyle Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam, iddiaya göre bir kamyonun kendisine çarpması sonucu yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çam, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Yıllardır sporun birçok dalında çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Onur Çam’ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.