Tip-1 diyabetli çocukların spor ve egzersiz alışkanlıkları kazanmalarını, diyabet yönetiminde daha fazla güven geliştirmelerini ve bu süreçleri başarıyla yönetmelerini sağlamak amacıyla Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen gönüllülük projesi kapsamında, Üniversite Spor Dostu Kampüsünde ÇOMÜ Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı ve Spor Bilimleri Fakültesi çalışanları tarafından "Tip-1 Diyabet Doğa Kampı" düzenlendi.

Kamp süresince, Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Durmuş Doğan, diyabet hemşireleri Hacer Karabulut ve Mine Tepe, doktorlar Dr. Alara Saltık, İnt. Dr. Rozerin Subaşı, İnt. Dr. Gencay Topal ve İnt. Dr. Emrah Kızıltaş ile Spor Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Özden Yurdakul, Doç. Dr. Emrah Aykora ve Doç. Dr. Sinan Uğraş, Antrenör Metin Köse, kamp liderleri Esra Tataş, Sude Tüm ve Celal Emircan Bayburtlu, Erdi Tan görev aldı.

Spor Dostu Kampüs içerisinde kurulan çadır kampında, kano, yüzme, tırmanış, zipline, çim hokeyi, gökyüzü gözlemi ve eğitsel oyunlar gibi çeşitli etkinlikler, diyabetli çocuklar için öncülük yapan kamp, katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımı ile başarıyla tamamlandı.