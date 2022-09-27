Vatandaşları kentsel hareketliliğe teşvik etmek ve çevreye duyarlı ulaşım modellerine yönlendirmek için her yıl eylül ayında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, Buca’da dolu dolu bir programla gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik için pek çok çalışma gerçekleştiren Buca Belediyesi, yüzlerce kişiyi spor ve sanat etkinliğinde buluşturarak farkındalık sağladı.

Vatandaşları kentsel hareketliliğe teşvik etmek ve çevreye duyarlı ulaşım modellerine yönlendirmek için her yıl eylül ayında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, Buca’da dolu dolu bir programla gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik için pek çok çalışma gerçekleştiren Buca Belediyesi, yüzlerce kişiyi spor ve sanat etkinliğinde buluşturarak farkındalık sağladı.

Buca Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun yerel yönetimler işbirliği ile gerçekleştirdiği ve vatandaşları aktif hareketlilik ve temiz ulaşım çözümlerine yönlendiren Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini bu yıl da düzenledi. 2022 teması “Bağ Kurmak” olarak belirlenen etkinlikler, “Çeşitlendirerek Devam Et” sloganı çerçevesinde şekillendirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tüm dünyada uygulanan ve Buca’nın çeşitli noktalarında hayata geçirilen Hareketlilik Haftası nedeniyle spor ve sanatın harmanlandığını, etkinliklere ilginin büyük olmasından memnun olduklarını ifade etti.

Sirtaki, zeybek, roman havası bir arada

Etkinliklerde Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen “Sağlık için pedal çevir” sloganıyla yapılan bisiklet turuna gençler yoğun ilgi gösterirken, aynı yerde yapılan spor ve hareket eğitimi ile pek çok Bucalı doğru spor tekniklerini öğrendi. Spor etkinliklerinin yanı sıra sirtaki, zeybek ve Roman havasının bir arada olduğu dans etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan Buca Belediyesi Çınar Anaokulu’nda gerçekleşen “2 Kuşak Aynı Oyunda” etkinliğine katılan Bucalı minikler; halat çekme, “Yağ satarım bal satarım” gibi geleneksel oyunlarla eğlendi.

Fidan dikildi

Ayrıca Tarık Akan Gençlik Merkezinde “Gençler için tiyatro” etkinliği gerçekleştirilirken, pilates ve yoga çalışmaları da yapıldı. Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde sunulan tango dans gösterisi izleyenlere büyülü anlar yaşattı. Kaynaklar bölgesi Nif Dağı’nda yapılan “Doğa Yürüyüşü ve Fidan Dikimi” etkinliği ise doğaseverler için harika bir deneyim sundu. Tertemiz havada doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, Buca Belediyesi Dere Kafe’de hem dinlenme fırsatı buldu hem de harita yardımı ile yön bulmayı içeren bir spor olan oryantiring etkinliğine katıldı.