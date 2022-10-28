Toplantıya, tekvando, muay thai, masa tenisi, bilardo, özel sporcular ve bocce-dart il temsilcileri katılım sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda il temsilcilerinin görüş ve talepleri dinlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında ilki düzenlenen Bilecik İl Spor Dalı Temsilcileri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaneli’de Cumhuriyet coşkusu çelenk sunumu ile başladı

Osmaneli’de Cumhuriyet coşkusu çelenk sunumu ile başladı

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