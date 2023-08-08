Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2023-2024 Akademik Yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci alımı için hem ön kayıt işlemlerini, hem de parkur elemelerinden oluşan özel yetenek sınavını başlattı.

İlk günden yoğun bir katılımın olduğu özel yetenek sınavında birçok milli sporcu, profesyonel ve amatör sporcularla Spor Bilimleri Fakültesi’nde okumak isteyen öğrenciler Düzce Üniversitesi’ne girebilmek için ter döktü. Düzce Üniversitesi, Spor Salonu’nda 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında ön kayıt ve özel yetenek sınavını tamamlayacak.

Türkiye’nin çeşitli illerinden Düzce Üniversitesi’ne gelen üniversite adayı öğrenciler; Kontrol Listelerinin ilanına 17 Ağustos 2023 tarihinde ulaşabilecekken, itiraz süreci ise 18 Ağustos 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar sürecek.

Sınav sonuçların ilanı ise 23-24 Ağustos’ta kurumun internet sitesinden yayınlanacak.