Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel, ’Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’ düzenlenecek.

27-28-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel Tenis Turnuvası kayıtları başladı. Tenis Turnuvası; 27 Ekim’de başlayacak ve 29 Ekim’de son bulacak. Turnuvada müsabakalar, 09:00 ile 20:00 saatleri arasında oynanacak. 10-15 yaş için gerçekleştirilecek olan turnuvaya kayıt yaptırmak isteneler, 0 (545) 239 40 83 nolu numarayı arayarak kayıt yaptırabilecekler.

Sınırlı kontenjana sahip olan turnuvaya katılım ücretsiz olacak.