Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel, ’Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’ düzenlenecek.

Rektör Prof. Dr. Altun, Akademisyenler ile Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor Rektör Prof. Dr. Altun, Akademisyenler ile Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor

27-28-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel Tenis Turnuvası kayıtları başladı. Tenis Turnuvası; 27 Ekim’de başlayacak ve 29 Ekim’de son bulacak. Turnuvada müsabakalar, 09:00 ile 20:00 saatleri arasında oynanacak. 10-15 yaş için gerçekleştirilecek olan turnuvaya kayıt yaptırmak isteneler, 0 (545) 239 40 83 nolu numarayı arayarak kayıt yaptırabilecekler.

Sınırlı kontenjana sahip olan turnuvaya katılım ücretsiz olacak.