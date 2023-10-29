Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 100’üncü yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugününe özel hazırladığı ‘Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu’na 1000 kişi katıldı.

Tüm yurtta büyük bir coşkuyla 100’üncü yılı kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserilileri büyük bir heyecan, rekabet ve coşkuya sahne olacak spor etkinliği ile buluşturdu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Koşusu’na 1000 kişi katıldı. Yetişkin parkur uzunluğu 3 kilometre, çocuk parkur uzunluğu 500 metre olan koşu, büyük çekişmeye sahne oldu. 7-15 yaş çocuk koşusu ve yetişkin koşusu kategorilerinde düzenlenen koşuda 1000 kişi Cumhuriyet’in 100’üncü yılında adımlarını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi parkurunda attı.

Koşuda, katılımcılar arasında bazı aileler minik çocukları ile birlikte bebek arabası ile bazı aileler ise ana kucağındaki bebekleriyle yarışa katılarak, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.