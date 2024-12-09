Samsun’da yapılan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Yüzme Müsabakaları’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü’nden 4 sporcu A1 barajını geçerek önemli derecelere imza attı.
6-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Samsun’da yapılan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Yüzme Müsabakaları’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Sporcuları elde ettikleri dereceler ile dikkat çekti. Dört sporcu A1 barajını aşmayı başardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Ferhat Kaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yapılan yarışmalarda A1 barajını aşan sporcular ve elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:
Alperen Güzey
50 m serbest stilde A1 barajlarını geçerek birinci
400 m serbest stilde A3
100 m serbest stilde A3
200 m karışık stilde A2
Ecrin Sena Aksoy
5o metre kelebek stilde A1 barajlarını geçerek ikinci
200 m ferdi karışık stilde A2
50 m kurbağalama stilde A1
50 m serbest stilde A1
Alptuğ Selim Koç
200 m ferdi karışık stilde B2 barajlarını geçerek üçüncü
200 m kurbağalama stilde A1
100 m kurbağalama A1
50 m kurbağalama stilde A1
Yunus Efe Kuzucu
200 m karışık stilde A1 barajlarını geçerek üçüncü
50 m sırtüstü stilde A1
100 metre sırtüstü stilde A1
200 metre sırtüstü stilde A1