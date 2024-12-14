Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentte sporun adeta lokomotifi olan ve milyonlarca kişiye ulaşan Spor A.Ş., enerji ve eğlence dolu bir eğitimi daha vatandaşla buluşturuyor. ‘Kayseri’de Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Kalmasın’ sloganı ile düzenlenen ‘Hayat İçin Pedalla’ eğitimleri, gerçekleşeceği tarih olan 21 Aralık için gün sayıyor.

Kentte gerek amatör, gerekse profesyonel sporun adresi haline gelen ve faaliyetleri ile büyük ilgi gören Büyükşehir Spor A.Ş., 18 ile 75 arasındaki her vatandaşı davet ederek, bisiklet sürmeyi öğrenme eğitimi gerçekleştiriyor.

2024 Yılı ACES Avrupa Spor Şehri seçilen ve ‘Altın Bayrak’ elde eden Kayseri’de birbirinden farklı ve güzel spor aktivitelerine imza atan Spor A.Ş.’nin bisiklet sürme eğitimi hakkında detaylı bilgi 0532 677 90 38 nolu telefondan edinilebilirken, kayıtlar ise www.sporaskayseri.com.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimlerde, her türlü önlem ve ihtiyaç sağlandı

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenecek, katılımın tamamen ücretsiz olduğu ‘Hayat İçin Pedalla’ eğitimleri için kayıtlar 13-20 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilebilirken, kayıtlar sadece online olarak yapılacak. Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimlerde, belirtilen gün ve saatte Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi kapalı basketbol sahasında hazır olunması, temel eğitim programı için bisiklet ve kask temininin Spor A.Ş. tarafından yapılacağı, rahat kıyafet ve spor ayakkabı tercih edilmesi gerektiği, terlik, kösele ayakkabı, etek, elbise, bol paça ve kol bağlama ipi bulunan zorlayıcı veya bisikletin hareketli aksamlarına dolanabilecek özellikleri olan kıyafetlerin tercih edilmemesi, kıyafeti bisiklet kullanımına uygun olmayan ve düşme riski teşkil eden kişilerin eğitime alınmayacağı ayrıca alanda hijyen şartlarının sağlanmış olduğu, kask temininin yapılacağı bildirildi.

Profesyonel eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimler, 21 Aralık Cumartesi günü saat 12.00 ile 14.00 arasında yapılacak.