Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’nin dört mevsim aralıksız şekilde düzenlediği ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 2.Kış Dönemi kayıtları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’nin dört mevsim aralıksız şekilde düzenlediği ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 2.Kış Dönemi kayıtları başladı.

Kayserililere sporu sevdiren, bir yaşam biçimi olarak benimseten ve ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen spor okullarının 2.Kış Dönemi kursları çerçevesinde 12 spor tesiste futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta eğitimler veriliyor. Kayıtları başlayan 2.Kış Dönemi Spor Okulları, 10 Ocak 2023 tarihinde başlayacak 12 Şubat 2023 tarihinde sona erecek şekilde planlandı. Kurslarda branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi;

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 7-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve güreş 8-12.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 400 TL olarak belirlendi. Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgi alabilecek.