Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu 100 Özel Ödül Programı çerçevesinde düzenlediği ödül töreninde, spor alanında ilklerin ve enlerin sahipleri ile ulusal ve uluslararası platformlarda başarılar elde eden sporculara ödüllerini takdim etti.

Cumhuriyetin 100. yılına özel, 2023 yılı içerisinde 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, program çerçevesinde organize ettiği ve adeta spor alanında yıldızlar geçidine sahne olan ödül töreninde ulusal ve uluslararası platformda başarılı olan sporcuları, antrenörleri, hakemleri, yöneticileri ve sporcu ailelerini özel ödüllerle onurlandı.

Branşlarına en fazla katkı sağlayan antrenörlerin, yarışmacı platformda yer alan ve sportif, akademik, sosyal başarılarıyla iz bırakan sporcuların, spor akademilerinde en çok gelişme gösteren kursiyerlerin, yaşam boyu spor faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde katılan vatandaşlar ile Türkiye adına farklı branşlarda önemli başarı elde eden spor insanlarının ödüle layık görüldüğü programda 100. Yıl Özel Ödülü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na takdim edildi. Program esnasında icra ettiği piyano dinletisiyle kulakların pasını silen Avrupa Satranç Şampiyonu Masal Budumlu, salondan uzun süre alkış aldı.

“Bir yanımız coşkulu bir yanımız buruk”

Branşlarında birçok tarihi başarıya imza atan isimleri buluşturan ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını, ancak Filistin’de yaşanan olaylar nedeniyle bir yanlarının buruk olduğunu kaydetti. Başkan Fadıloğlu, “Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılında 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu düzenlendik. 70 binin üzerinde sporcumuzun katılımıyla farklı branşlarda düzenlenen organizasyonların Ekim ayı itibariyle 77.’si tamamlandı. Aralık ayı sonuna kadar ise son 23 organizasyonu düzenleyecek ve bu programların sonunda da yarışmacıları ödüllendireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunu çok daha coşkulu organizasyonlarla kutlamak isterdik. Ancak Filistin’de, Gazze’de yaşanan olaylar nedeniyle bir yanımız oldukça buruk. Dünya üzerinde savaşların bir an önce sonra ermesini, tüm çocukların güvenli ve huzurlu bir şekilde, oyunlar oynayarak büyümelerini arzuluyoruz. Spor alanında ilkleri, enleri ve uluslararası arenada elde edilen başarıları ödüllendirdiğimiz 100 Özel Ödül Programımızda vefanın, başarının, azmin, kararlılığın en güzel örnekleri var. Gururumuz çok büyük. Spor alanında yapmış olduğumuz yatırımlarla sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün değil, Gazi şehrimizin ve ülkemizin adını dünyaya duyurduk. İnşallah bu başarılar devam edecek. Kurumlararası iş ve gönül birliğiyle elde ettiğimiz başarıları çok daha ileriye taşıyacağız. Ödül törenini onurlandıran kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyor, tüm katılımcılara sağlık, huzur ve başarı dolu günler diliyorum” diye konuştu.