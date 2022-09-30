DÜZCE(İHA) –Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gümüşova Belediyesi arasında Gençlik Merkezi ve açık spor sahaları arazisinin devir protokolü yapıldı.

DÜZCE(İHA) –Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gümüşova Belediyesi arasında Gençlik Merkezi ve açık spor sahaları arazisinin devir protokolü yapıldı.

Orman Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezi ile açık spor sahaları yapımı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilen arazi yapılan protokol karşılığı Gümüşova Belediyesi’ne devredildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gümüşova Belediyesi arasında imzalanan protokolle Gümüşova ilçesinde yapılması planlanan Gençlik Merkezi ile açık spor sahaları için Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Orman Bakanlığından tahsisi yapılan arazi, İl Müdürü İsa Yazıcı ile Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan tarafından imzalanan protokolle Gümüşova Belediyesi’ne devredildi.