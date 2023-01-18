Geleceğin şampiyonlarının yetiştiği Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri’nin, yeni dönem kayıtları başladı. Basketboldan voleybola, e-spor’dan karateye 15 branşta eğitim verecek olan Spor Akademileri’in ön kayıtları 30 Ocak’a kadar devam edecek.

Geleceğin şampiyonlarının yetiştiği Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri’nin, yeni dönem kayıtları başladı. Basketboldan voleybola, e-spor’dan karateye 15 branşta eğitim verecek olan Spor Akademileri’in ön kayıtları 30 Ocak’a kadar devam edecek.

Sultangazi Belediyesi, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Gençlerin sporla iç içe olması adına başlatılan Spor Akademileri yeni dönemde öğrencilerini bekliyor. Basketbol, voleybol, tenis, kick boks, karate, taekwondo, e-spor, masa tenisi, güreş, bocce, judo, hentbol, badminton, geleneksel güreş ve wushu kung-fu olmak üzere toplam 15 branşta eğitim veren Spor Akademileri, her geçen gün yükselen başarı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece ilçe genelinde değil, Türkiye genelinde de adını duyuran sporcular, başarılarıyla Sultangazi’nin göğsünü kabartıyor.

“Sultangazi’den geleceğin sporcuları çıkacak”

Sultangazi’nin sporda “Sultan Şehir” hedefine ulaşacağını söyleyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sağlıklı nesiller istiyorsak, onları spora yönlendireceğiz. Biz Sultangazi Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu her fırsatta destekliyor, ilçemizden başarılı sporcular çıksın diye gayret gösteriyoruz. Hayallerimizi Spor Akademilerimizle adım adım geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda doğru eğitmenlerle çalışma imkanı bularak kendini geliştiriyor. Spor Akademilerimizle gençlerimize nitelikli ve ücretsiz eğitimler sunuyoruz. Yeni dönemde Spor Akademilerine başlayacak öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Spor Akademileri ön kayıt başvuruları ise belediyenin internet adresinden yapılıyor.