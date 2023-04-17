Adana Kozan Belediyesi’nin Saadet Partili Belediye Başkanı Kazım Özgan, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir" diyerek AK Parti’de siyasete devam edeceğini açıkladı.

Kozan ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Kazım Özgan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Yazılı açıklama ile desteğini duyuran Başkan Kazım Özgan “ Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı Ak Parti’de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım. Aziz milletimize saygıyla arz ederim” dedi.