Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandı.

SPK’nın Ankara’daki yerleşkesinde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir tarafından İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandı. SPK Başkanı Gönül, kurulun görev alanına giren sermaye piyasaları faaliyetleri, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin korunması konularının her geçen gün öneminin arttığını belirterek, “KVKK ile Kurulumuz arasında imzalan protokolle koordinasyon çalışmalarını, bilgi paylaşımını ve iş birliğini geliştirmek üzere Koordinasyon Komitesi oluşturulması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Protokolle her iki kurumun görev alanına giren ortak konularda bilgi ve görüş paylaşımı yapılması, bu çerçevede kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve veri güvenliği konularında ortak projeler ve çalışmalar gerçekleştirilmesi, meslek personelinin yetiştirilmesi, ortak yayınlar ve farkındalık artırıcı etkinliklerin düzenlenmesinin planlandığını ifade eden Gönül, bu sürecin sermaye piyasalarına duyulan güvenin geliştirilmesine ve yatırımcının korunması amacına önemli bir katkı sağlayacak ileri bir adım olduğunu sözlerine ekledi.