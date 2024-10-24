Bursa’nın İnegöl ilçesinde bahçesinde ahşap kesen adam, parmaklarını spiral makinesine kaptırdı. Adamın kopan 3 parmağı hastanede yapılan operasyonla dikildi.
Olay, Yeniceköy Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Evsel Y. (61) bahçesinde spiral makinesiyle ahşap kesmeye başladı. Kesim sırasında bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elinin 3 parmağını kesti. Yaralanan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kopan parmakları İnegöl Devlet Hastanesinde operasyonda dikildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: iha