Bursa’nın İnegöl ilçesinde bahçesinde ahşap kesen adam, parmaklarını spiral makinesine kaptırdı. Adamın kopan 3 parmağı hastanede yapılan operasyonla dikildi.

Olay, Yeniceköy Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Evsel Y. (61) bahçesinde spiral makinesiyle ahşap kesmeye başladı. Kesim sırasında bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elinin 3 parmağını kesti. Yaralanan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kopan parmakları İnegöl Devlet Hastanesinde operasyonda dikildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha