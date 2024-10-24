Burdur’un Bucak ilçesinde spiral makinesinden çıkan kıvılcımların samanlığa sıçraması soncu çıkan yangında 3 bin saman balyası kül oldu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Ürkütlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A.’ya (50) ait evde çalışma yapılırken spiral makinesinden çıkan kıvılcımların samanlığa sıçraması sonucu yangın çıktı. Bir anda büyüyerek kontrolden çıkan yangını gören ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, Kızılkaya Belediyesi İtfaiyesi, Ürkütlü Köyü Muhtarlığı İtfaiyesi ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 bin adet saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.