Türkiye’de her yıl 2 bin 500 ila 3 bin 500 arasında spina bifida hastası bebek dünyaya geliyor. Bu doğumsal hastalığın önlenmesinde ise gebelik öncesi ve sırasında folik asit kullanımı kritik bir rol oynuyor. Biruni Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, gebelik öncesinde en az 3 ay folik asit kullanımının spina bifida gelişme riskini yüzde 70 oranında azalttığını ifade etti.

Biruni Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, spina bifida hastalığının omurga kemiklerinin birleşmemesi sonucu ortaya çıkan doğumsal bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın halk arasında "Ayrık omurga hastalığı" olarak bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Kafkaslı, bin doğumdan 2 ila 3’ünde görüldüğünü ve yaklaşık her yıl 2 bin 500 ila 3 bin 500 arasında spina bifidalı bebek doğduğunu belirtti.

Gebelikten önce 3 ay ve gebelik sırasında folik asit kullanımının yüzde 70 oranında spina bifida gelişimini önlediğinin altını çizen Prof. Dr. Kafkaslı, “Folik asitin aktif formu olan L-5 MTHR (METİL FOLAT) içeren takviyelerin 0.4-0.8mg/gün tüketilmesi önlemede etkin doz. Eğer önceden tanısı olan bebek doğumu varsa doz 4mg/gün olmalıdır. Ayrıca folik asit ile zenginleştirilmiş ekmek, makarna gibi unlu gıdalar spina bifida oluşumunu yüzde 24 oranında azaltabilir” ifadelerini kullandı.

Bebek anne karnındayken ameliyatla açıklığın kapatılabildiğini de dile getiren Prof. Dr. Kafkaslı, “Bebeğin ameliyatı ilk 72 saat içinde yapılmalı. Ameliyat tam tedavi sağlamasa da burada amaç bebeğin yürüyebilmesini sağlamak. Sinir hasarına bağlı olarak yürüme, idrar yapma ve barsak fonksiyon bozukluğu sorunları sıklıkla ortaya çıkan sorunlar ancak ameliyat sonrası fizik tedavi uygulamaları ile şikayetler azaltılabilir” dedi.