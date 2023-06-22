Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Spil Milli Parkı yolunda yapılan yol çalışması tamamlanma noktasına geldi. Yapılan yol düzenleme ve viraj genişletme çalışmalarının ardından temel malzemesi serilen yoldaki çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. 1 yıllık hummalı ve özverili çalışmalar ile Spil Milli Parkı yolu güvenli ve konforlu hale gelecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi sınırları içinde bulunan Spil Milli Parkı’na çıkan yolda yapılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, çalışmaların devam ettiği yolda incelemede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun yağışlar sonrasında yolun zarar görmemesi için yapılan menfez çalışmalarının ardından, yolda düzenleme ve viraj genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından yola temel malzeme serimi işleminin başlamasıyla birlikte çalışmalar hızlanarak devam ediyor.

Çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesini hedeflediklerini belirten Kurtuluş Kuruçay, “Spil Milli Parkı’na hizmet veren yaklaşık 25 kilometrelik yol üzerinde çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bu bölgede 1970’li yıllardan bu yana ciddi anlamda bir genişletme çalışması bugüne kadar yapılmamıştı. Özellikle kış aylarında yaşadığımız yoğun yağışlarda yol platformu üzerinde patlamalar, toprak kaymaları ve bazı bölgelerde sel yaşanmasına kadar ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Özellikle kar yağışı alan bölgelerimizde yolun dar olması sebebiyle karla mücadelede yaşanan sıkıntılar sonucu 1 buçuk metreye ulaşan kar kütleleri meydana geliyordu. Gidiş geliş şeklindeki araç trafiğini sağlamakta güçlük çekiyorduk. Tuzlama ve kar temizleme çalışmaları, karla mücadele çalışmalarımız uzun sürmekteydi. Bunun gibi nedenlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bu yol üzerinde ciddi ve altyapısal anlamda geniş bir çalışma yapılması yönündeki talimatlarını bize iletti. Parça parça belirli tarihlerde kayaların kırılması ve yolun genişletilmesi gibi çalışmalar yürütmekteydik. Ancak geçtiğimiz 1 yıl içinde çok ciddi bir çalışma başlatarak, iş makinalarımızı buraya sevk ederek yolun tamamında yol platformunun genişletilmesini tamamlamış bulunmaktayız. 25 kilometrelik yol üzerinde yaklaşık 100 bin metreküp kaya yarma, 100 bin metreküp toprak yarma toplamda 350 bin ton malzemenin hafriyatı yapılarak genişletme çalışmaları tamamlanmıştır. 11 noktada da 1’e 1buçuk ebatlarında kutu menfezlerle yukarıdan kuru dereden ve dağ alanlarından gelen yağışların yol platformundan dış alana tahliyesi için kutu menfez çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 250 adet hazır beton kutu menfez kullandık yol üstünde. Şu anda da temel serme çalışmalarımız ile birlikte çok kısa zamanda da sathi kaplama asfalt çalışmasına başlamayı planlamaktayız. Temel serme çalışmalarımız başladı. Şehir merkezinden Spil Milli Parkı’na yoluna girişten, Spil Milli Parkı’na girişine Çör Çör mevkii dediğimiz alana kadar alt yapı çalışmalarımız tamamlandı ve sathi kaplama çalışmalarımız devam edecek. Sultan Yaylası ve Turgutalp Mahallelerinin girişlerinde de kaplamalarımızı tamamlayıp, mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın da yaz sezonunda Spil Milli Parkı’nı rahatlıkla kullanabilmesi, trafik güvenliği ve konforu açısından daha güzel ulaşımını sağlaması açısından en kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.