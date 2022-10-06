Spil Dağı’nın eteklerinde Çaybaşı Deresi’nin yaklaşık 500 metre yukarısındaki sarp arazide otluk alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarını alan ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. 2 helikopter, 2 itfaiye aracı, 6 arazözle müdahale edilen yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında yaklaşık 400 metrekarelik makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Manisa’da Spil Dağı’nda otluk alanda çıkan ve korkuya neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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