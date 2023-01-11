Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na yılın ve mevsimin ilk karı öğle saatlerinde düştü. Dağın yüksek kesimleri adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na yılın ve mevsimin ilk karı öğle saatlerinde düştü. Dağın yüksek kesimleri adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Manisa’da etkili olan yağmur yağışı Spil Dağı’nda öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda yağan kar sonrasında dağın yüksek kesimleri beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı, geçtiğimiz senelere göre geç de olsa 2023 yılının ilk karıyla bugün tanıştı. Dağın yaklaşık bin 300 rakımlı noktasından itibaren etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3 santimetreyi bulduğu öğrenildi. Yağan kar sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Geçen yıl Kasım’ın son dönemlerinde yağan kar, dünya genelinde olan kuraklık sebebiyle bizde de yağışı bir iki ay geciktirdi. Meteoroloji Şubat ve Mart aylarını yağışlı geçeceğini bildirdi. İnşallah bu bereket geç dönemlere kadar devam eder. Çünkü gerçekten de 2-3 aylık bir gecikme bitki örtüsünü ve yaban hayatını olumsuz etkiledi” dedi.