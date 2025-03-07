ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği Starship roketi, 8. test uçuşu için havalandıktan dakikalar sonra parçalandı.

ABD’li iş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, 4 yapay Starlink uydusuyla Türkiye saati ile 02.30’da ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü. Ancak bağlantının kesildiği açıklanan Starship ise havalandıktan dakikalar sonra uzayda parçalandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Florida ve Bahamalar semalarında yanan enkaz parçalarının görüldü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), enkaz parçaları nedeniyle Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach ve Orlando havalimanlarında uçuşları kısa süreliğine durdurdu. SpaceX’ten olayla ilgili inceleme yapması istendi.

Son denemesinde de parçalanmıştı

Starship’in Ocak ayında yapılan 7’nci denemesi de başarılı şekilde başlamış, roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy planlandığı şekilde platforma geri dönmeyi başarmıştı. Ancak Starship roketi havalandıktan 8 dakika sonra parçalanmıştı.