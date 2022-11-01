SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlatarak, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli bir uzay aracını uzaya gönderdi.

SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlatarak, ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli bir uzay aracını uzaya gönderdi.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy’i 2019’dan bu yana ilk kez fırlattı. ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan roket ile USSF-44 görevi kapsamında ABD Uzay Kuvvetleri’ne ait bir mikro uydu ve gizli olarak sınıflandırılan bir uzay aracını uzaya gönderdi.

Fırlatmanın ardından Falcon Heavy’nin iki yan güçlendiricisi, Dünya’ya geri dönerek Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’ne başarılı şekilde iniş yaptı.