Manisa Amatör Küme takımlarından Koldere FK’nın Teknik Sorumlusu Rıdvan Türküler, sezon başında verdiği şampiyonluk sözünü tutarak Koldere FK’yı şampiyon yapıp, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Manisa’nın başarılı teknik direktörlerinden biri olan ve sayısız takımla şampiyonluk sevinci yaşayan Rıdvan Türküler, son çalıştırdığı takım olan Koldere FK’yı Amatör Lig’de şampiyon yaparak Süper Amatör Lig’e çıkarttı. Başarılı teknik adam Türküler bugün yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Türküle, açıklamasında, "Vermiş olduğum sözü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Koldere FK kulübünü şampiyon yapmanın haklı gururuyla görev yaptığım süre içerisinde bize güvenen, başta çok değerli çalışmak ve tanımaktan gurur duyduğum başkanım Sedat Gümüşgönül olmak üzere yönetici kardeşlerim, futbolcularım, bizleri her zaman destekleyen, sevenlerimiz ve Koldereli futbol severler, her zaman yanımda olan emeği çok fazla hakkı ödenmez yardımcım Ayet Atıcı ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Koldere FK’ya Süper Amatör Küme’de başarılar diliyorum. Herkese hakkımı helal ediyorum. Koldere FK’dan ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Bazı kulüplerin başarılı teknik direktörle görüşmelere başladığı bildirilirken, Türküler’in bir süre dinleneceği ve gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.