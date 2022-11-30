Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadroya geçecek olan sözleşmeli çalışanların çerçevesinin genişletildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadroya geçecek olan sözleşmeli çalışanların çerçevesinin genişletildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bilgin, “Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da çerçeveye dahil ediyoruz” ifadelerini kullandı.