Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde sözleşmeli usulde süt alım satım bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çay Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda besici katıldı.

Sözleşmeli usulde süt alım satım işlemleri ve 2024 yılı çiğ süt desteklemesi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce vatandaşlara, süt toplayıcılarına ve kooperatif yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda süt alımında ve satışında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.