Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 2023-2S sözleşmeli erler, acemini eğitimini tamamlayarak usta asker oldu.

2023-2S sözleşmeli erler, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.