Van’ın Özalp ilçesinde, silah kazası sonucu sözleşmeli er Ömer Cinkara şehit oldu. Cinkara’nın memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Van’ın Özalp ilçesinde 6’ncı Hudut taburunda görevli sözleşmeli er Ömer Cinkara nöbet kulesinde görevli olduğu esnada, kendisiyle beraber nöbetçi silah arkadaşının tabancasının şarjörünü çıkarıp taktığı sırada silahın ateş alıp kendisine isabet etmesi sonucu şehit oldu. Şehit haberi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki aileye yetkililer tarafından verildi.