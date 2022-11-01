Karabük İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Kasım ayının bir sonraki yılın bütçesini belirme ayı olduğunu belirterek, “2022 yılı bütçesi ile ilgili meclisimizin almış olduğu kararlarla çok önemli yatırımların, çok önemli işlerin altına imza attık. 2023 yılı bütçesinden beklentiler çok yüksek ve bizler için ayrıca bir anlam ifade etmektedir. Türkiye’deki gelişmeler ışığında ve Karabük ilimiz özelinde de yapacağımız bütçe Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır ve aynı zamanda yatırımcı, aktif bir bütçe olacaktır. Bu çerçevede plan ve bütçe komisyonumuz çalışmalarına devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Sözen, tasarruf tedbirlerine uygun ve riayet eden bir bütçe ortaya koyacaklarını ifade ederek İl Özel idaresinde tasarruf edilen her bir kuruşu millete yatırım ve hizmet olarak geri döneceğini söyledi.

İl Genel Meclisinin bütçe yaparken tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etme ve takip etme açısından önemli görevi olduğunu aktaran Sözen, “İl Genel Meclisi sadece bütçe yapan değil, yapmış olduğu bütçeyi takip eden, sahadaki uygulamaları yakinen inceleyen bir meclistir. İl Genel Meclis üyelerimiz İlçelerle ilgili ayrı ayrı ödenekler tahsis edildiğinde köylerindeki ihtiyaçları en iyi şekilde belirleyerek kullanılmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda İl Genel Meclisimiz en ücra köylerimize kadar uzanan vatandaşın gözü, kulağı ve sesidir. Nerede bir yerleşim birimi varsa orada devlet var, orada alt yapı, yol ve su var. Bu sebeple yaptığımız görev sorumlulukları olan kutsal bir görevdir. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması sağlamak adına sahada çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Köylerdeki asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve sevindirici rakamlara ulaşıldığını kaydeden Sözen, “Merkez ilçemizde 15 bin 900 tonla 19.20 kilometre, Eflani ilçemizde 15 bin 264 tonla 16.40 kilometre, Eskipazar ilçemizde 8 bin 438 tonla 12.25 kilometre, Ovacık ilçemizde 15 bin722 tonla 21.50 kilometre, Yenice ilçemizde 17 bin 703 tonla 24.20 kilometre Safranbolu ilçemizde 7 bin 288 tonla 8.95 kilometre asfalt serimi gerçekleştirildi. Ana programlarımız merkez, Yenice, Eflani, Ovacık ilçelerimizde tamamlandı. Şuanda Eskipazar ve Safranbolu ilçelerimizde asfalt serme çalışmalarımız devam ediyor. Bu ilçelerimizde de ana programlarımız tamamlandığında ek programlarımız için ilçelerimize geri dönmüş olacağız. Toplamda 82 bin 486 ton BSK üretimi ile 105 kilometre asfalt serimi tamamlanmış oldu” şeklinde konuştu.