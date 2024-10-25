Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, bilim ve teknolojide zirveye odaklandıklarını belirterek, “Üstün gayretli çalışmalarımızla en iyilerin tercihi olacağız ve geleceğin en iyi profesyonellerini biz yetiştireceğiz” dedi.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı törenle açıldı.

Törende Ankara’daki menfur saldırıyı kınayarak söze başlayan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere üniversitenin kalkınması adına destek verenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sözen, verilen güvene layık olmaya ant içti.

Rektör Prof. Dr. Sözen, “Üniversitemizin adını aldığı büyük dava ve devlet adamı Merhum Alparslan Türkeş, ‘Başarı için muntazam, planlı çalışma yapmak lazımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız’ derken başarıya giden yolun intizamlı ve planlı şekilde çalışmaktan geçtiğini ifade etmiştir. Huzurlarınızda merhum Alparslan Türkeş Bey’i rahmet ve hürmetle anıyorum” diye konuştu.

ATÜ’lü olmak bir değerdir

Cumhuriyetin 101. yıldönümünü kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm ehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anan Rektör Prof. Dr. Sözen, öğrencilere de önemli mesajlar verdi.

Sözen, “Bizler ATÜ’lü olmanın onurunu, gururunu, mutluluğunu öğrencilerimize yaşatacağız. ATÜ mutluluktur, umuttur, aydınlık yarınlardır. ATÜ’lü olmak bir değerdir, sizlerde bizim için çok değerlisiniz” ifadesini kullandı.

Teknofest’te farkımızı gösterdik

Üniversite olarak TEKNOFEST’te farklarını gösterdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Sözen, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı projeleri içinde yer alan, ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin gerçekleştirilmesindeki itici gücü olan, TEKNOFEST, Çukurova’mızın gözbebeği Adana’mızda Valimiz Yavuz Selim Köşger’in önderliğinde düzenlenmiş her yıl olduğu gibi bu yıl da çok büyük bir ilgi görmüştür. Üniversitemizin de ev sahipliği yaptığı bu muhteşem organizasyona yönetim kadromuzla, akademisyenlerimiz ve siz değerli öğrencilerimizle geniş katılım sağladık. Toplam 22 takımla katıldığımız TEKNOFEST 2024’te finale kalan 9 takımımız çeşitli kategorilerde 4 ödül kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Bu vesileyle, bizleri TEKNOFEST 2024’te temsil eden akademisyenlerimize ve takımlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.”

Vatan sevgisi vermemişseniz

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger de Ankara’da yaşanan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu yönüyle öğrencilerin vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştirilmesini istedi.

Vali Köşger, “Teknik olarak bilim olarak çağın gerektirdiği bütün ilim, fen ve teknolojiyi kuşanarak gelen pırıl pırıl bir gençlik var. Gençlerimizi bu anlamda iyi yetiştiriyoruz ancak kıymetli akademisyenler sizden şunu istirham ediyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak istirham ediyorum. Çocuğun kafasını beynini ilimle, teknolojiyle, fenle, çağdaş bilimle doldurduğunuzda çocukları en başarılı hale getirdiğinizde eğer vatan sevgisini vermemişseniz, ülke sevgisini vermemişseniz, bayrak sevgisini vermemişseniz, bizi biz yapan değerleri çocuklara özümsetmemişseniz, çocuk o yetiştiği bilgiyle başka bir ülkenin askeri oluyor. Hemen en kısa sürede yabancı ülkeler devşiriyorlar. O sebeple bu çocuklara milli şuur vermeniz lazım. Millet, bayrak, vatan sevgisi vermeniz lazım. Bizi biz yapan değerlerle ilgili çocukları bilinçli yetiştirmeniz lazım” şeklinde konuştu.

Kesinlikle pes etmeyin

Daha sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, öğrencilere akademik yıl açılış dersini vererek, yurt dışında yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

Yeni eğitim döneminin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Dr. Dönmez, hangi zorluklarla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar öğrencilerden hayatta kesinlikle pes etmemelerini istedi. Akademisyenlere de seslenen Dr. Dönmez, öğrencilerin çağın gereklerine uygun yetiştirilmeleri konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeleri temennisinde bulundu.

Ardından üniversitenin dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren öğretim üyelerine Vali Köşger tarafından teşekkür belgeleri verildi. Törende ayrıca Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde profesör, doçent ve doktor unvanı alanlara binişleri giydirildi.