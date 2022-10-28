Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sözen, mesajında, mukaddes vatanın bütünlüğü, milletin birliği uğruna, tarihte eşine az rastlanır bir kurtuluş mücadelesi vererek kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilen Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyetin, geleceğin en büyük güvencesi ve Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adı olduğunu ifade eden Sözen, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiş, yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de cennet vatanımıza tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle 100. yıl hedeflerine olan yürüyüşümüzü kararlı bir şekilde, emin adımlarla sürdüreceğiz. Bu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum."