Trendyol Sanat, ‘SOYUT Yorumlamalar: Kadın Sanatçılar Seçkisi’ni sanatseverlerle buluşturuyor. 150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserine ev sahipliği yapan platform 5 kadın sanatçının eserlerine yer verdiği yeni seçkide, Ceren Müftüoğlu, Aylin Taslak, Pınar Baklan, Melike ve Bahar Artan Oksay, kendilerine özgü stilleriyle soyut sanatın zengin temsillerini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin önde gelen bağımsız ve genç sanatçılarının limitli edisyon eserlerini zaman ve mekândan bağımsız olarak sergileyen Trendyol Sanat son olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar günü yaklaşırken, 5 kadın sanatçının eserlerinden oluşan ‘SOYUT Yorumlamalar: Kadın Sanatçılar Seçkisi’ ile sanatseverlerin karşısında. Seçki, çizim, heykel ve resim gibi farklı teknikler ile renk, doku ve formların çeşitli sanatsal ifadelerini araştıran Ceren Müftüoğlu, Aylin Taslak, Pınar Baklan, Melike ve Bahar Artan Oksay olmak üzere beş kadın sanatçının eserlerinden oluşuyor.

Soyut sanatın zengin temsili, kadın sanatçılar seçkisinde

5 kadın sanatçının kendine özgü stilleriyle soyut sanatın zengin bir temsilini sunan seçkide, Melike’nin dinamizm hissi uyandıran akıcı karakalem çizimlerinden Pınar Baklan’ın ışık ve gölge ile oynayan heykel formlarına, Bahar Artan Oksay’ın çarpıcı renklerle oluşturduğu kompozisyonlara kadar seçkide yer alan eserler soyut sanatın çok yönlülüğünü ve esnekliğini vurguluyor.

"Eserlerim, renklerin ve dokuların zihindeki düşünce akışını yansıtıyor"

La Salle College İstanbul Moda tasarım bölümünden 2018 yılında mezun olan Ceren Müftüoğlu, eserlerinde modern sanat ve mimariden etkilenirken, el işi tekniğini güçlü bir tasarım estetiğiyle sergiliyor. Müftüoğlu, platformda yer alan ‘Düşünceler’ isimli koleksiyonunu renklerin ve dokuların zihindeki düşünce akışını yansıtması için birleşen bir seri olarak hayat bulduğunu söylüyor. Müftüoğlu, "Düşünceler" serisi ile ilgili olarak, "Yün dokular yumuşak ve sıcak bir ifade sunarken, koleksiyonun her bir parçası farklı renklerin bir araya gelerek oluşturduğu ahenkle, düşüncelerin karmaşıklığını ve katmanlarını sergiliyor" dedi.

"Bu seçkide yer almaktan mutluyum"

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan, 12 yıl akademisyenlik yaptıktan sonra kendi atölyesini açan Pınar Baklan, platforma özel ürettiği 5 eserle birlikte kadın sanatçılar seçkisinde yer alıyor. Son çalışmalarının, her şeyi çözülebileceğine inandığı iletişim konusu üzerine olduğunu belirten Baklan, eserlerinin her birinin iletişmek için dışa açılan ve nefes alıp veren bir ağzının olduğunu ve iyi iletişimin nefes aldırdığını ifade ediyor. Trendyol Sanat’ın bu projesini son derece anlamlı bulduğunu ifade eden Baklan, "Sergi veya galeri gezmeye fırsatı olmayan insanların da sanat eserlerini alabilecekleri bu değerli platformda olmaktan çok mutluyum" diyor.

"Trendyol Sanat ile daha geniş kitleler ile buluşacak olmak heyecan verici"

Popüler imgelerin güncel hayatta ne gibi farkındalık oluşturduğu ve birebir etkileşim halinde sanat yapıtlarına nasıl dönüştüğü sorunsallığı üzerine eserler ürettiğini ifade eden Bahar Artan Oskay, platforma özel ürettiği 5 eseri ile seçkide yer alıyor. Oskay, platform ile çok daha geniş kitlelere ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ve galeriler dışında da sanatseverlerle buluşacak olmanın heyecanı içerisinde olduğunu ifade ediyor.

"Dijital çağda yarı sanal bir dünyada yaşıyoruz"

Multidisipliner çalışan bir sanatçı olan Aylin Taslak, heykel, özgün baskı ve resim gibi plastik sanatların yanı sıra yeni medya teknolojilerinden de faydalanarak, fiziksel ve dijital sanat pratiklerinin kesişim noktalarını araştırırken, sanatsal ifade biçimlerini inceleyerek üretimlerinde bu pratikleri harmanlıyor. Sanatçı, eserlerinde dijital bir izlenim uyandıran ancak aslında el yapımı özgün baskı tekniğiyle oluşturulmuş yüzeyler kullandığını belirtiyor ve bu yaklaşımla ilgili olarak şunları söylüyor: "Dijital çağda her an farklı frekanslar ve titreşimlere dolu yarı sanal bir dünyada yaşıyoruz. Bu görünmeyen frekanslar, baskılarımda soyut dalga boyları şeklinde kendini gösteriyor.

"Eserlerimdeki hareket yaratıcı anın bir izdüşümü"

Trendyol Sanat Kadın Sanatçılar Seçkisine siyah-beyaz bir seri ile katılan Melike, sadece iki malzeme kullanarak oluşturduğu serisini, "Buradaki hareket benim için yaratıcı anın bir izdüşümü" olarak ifade ediyor.