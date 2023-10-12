Yalova Altınova Hersek Lagününde, son yıllarda soyu azalmakta olan "Kayın Baştankarası" (Poecile palustris) gözlemlenerek kayıt altına alındı.

Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagününde, son yıllarda soyu azalmakta olan "Kayın Baştankarası" (Poecile palustris) gözlemlenerek kayıt altına alındı. Böylece Türkiye’nin tapulu tek lagünü olan Hersek Lagününde kuş türü sayısı 255’e yükseldi.

“Türkiye’nin en yoğun gölü”

Türkiye’deki 500’e yakın kuş türünün yarısından fazlasının Hersek Lagününde olduğunu söyleyen Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, "Lagünümüz, kuş yoğunluğu açısından Türkiye’nin en yoğun göllerinden biridir. Yüzey ölçümü düşük fakat metrekareye düşen kuş sayımız itibariyle Türkiye’deki en iyi göl. Çok iyi korunduğu için kuş çeşitliliği çok fazla ve her geçen gün bu çeşitliliğe yenileri ekleniyor.

“Ötücü nadir bir kuş türü”

Son yapılan gözlem çalışmalarımızda Hersek Lagünü ormanlık alanında eşim Necla Bülbül’ün dikkati sayesinde gözlenerek kayıt altına alınan ‘Kayın Baştankarası’ (Poecile palustris) , Baştankaragiller (paridae) familyasına ait ötücü bir kuştur. Tepesi ve çenesi siyah, yanakları beyaz, sırtı ve kuyruğu kahverengi, göğsü ve alt kısımları krem rengi ve beyazdır. Aynı zamanda geniş yapraklı büyük ormanların küçük gizemli kuşudur. Ülkemizdeki yedi Bastankara türünden Akyanaklı ile birlikte en nadiridir” diye konuştu.

“Bine yakın flamingo var”

Hersek Lagünü’ne kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingoların da geldiğini söyleyen Bülbül, "Alanımızın en önemli kuşlarından biri flamingolar. Alan küçük olsa da kış aylarında binin üzerine kadar çıkıyorlar. Bu yıl da şimdiden bine yakın flamingo var. Flamingolar artık insanlara da yaklaşıyor, zaman zaman dansları ile hoş görüntüler oluşturuyorlar. Avcılık ve gürültü olmadığı sürece yakınınıza kadar geliyorlar. Flamingolarla birlikte diğer su kuşları da (ördekler, batağanlar, balıkçıllar, kıyı kuşları) alanımızı şenlendirmeye başladılar. Tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını, alanımızdaki bu görsel şölene tanıklık etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.