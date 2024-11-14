Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; doğalgaza kavuşan Develi ilçesi Soysallı Mahallesi’ni ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Akarsu’nun evinde doğalgaz ateşinde ıhlamur çayı demledi. Soysallı Milli Parkı’nı da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek, parkta incelemelerde bulunurken, Develi Belediyesi’ne de ziyaret gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve kırsalda büyükşehir belediyesinin tüm imkânlarını Kayserililer için seferber eden Başkan Büyükkılıç; 16 ilçenin ve mahallelerinin doğalgaza kavuşması için gayret ve çalışmalarını sürdürürken doğalgaz mutluluğunu yaşayan mahalleleri de ziyaret ederek vatandaşların bu mutluluğuna ortak oluyor. Kent kırsalında farklı noktalarda doğalgaz çalışmaları sürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğalgaza kavuşan Soysallı Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a, Soysallı Mahallesi ziyaretinde Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ulaşım A.Ş. Müdürü Mehmet Canbulut ile daire başkanları eşlik etti. Doğalgaza kavuşan mahalledeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Akarsu’nun evini ziyaret ederek, ocağın başına geçti ve ıhlamur çayı demledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, doğalgazla ilgili çalışmaları etap etap sürdürdüklerini kaydederek; "Şu anda Develi’mizin en şirin mahallelerinden birisi Soysallı’dayız. Soysallı’mızın değerlerine bağlı güzel insanlarının olduğu, hayvancılıkla, tarımla üreten ve Sultan Sazlığı’nın hemen başında bulunan değerli ve önemli bir köyümüz. Buraların en önemli beklentisinden biri de doğalgazdı. Doğalgazla ilgili çalışmalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Kayserigaz firmamızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında da gaz mahallemize geldi ve bağlanmaya başlandı” şeklinde konuştu. Soysallı Mahallesi’nde henüz gaz alamamış konutlar ve gaz ulaşmayan diğer mahallelerle ilgili de gerekli çalışmaların yapılacağı müjdesini veren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"550 hanelik bu güzel mahallemizde 50 civarında evin doğalgaz alamadığını biliyoruz. Gerek değerli ilçe başkanımız gerekse belediye başkanımız bu konuları takip ediyorlar. Bizler de planlama ya da imar uygulamaları açısından eksiği olan bu yerlerin o eksiğini de giderdikten sonra bu bölgelere de gazın verilmesi sağlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Gaz gelmeyen mahallelere imar planlamaları, uygulamaları yapılmaya devam ediyor, birer birer hizmetler hayata geçiriliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Kendisi Develi’mizin büyüğü, ağabeyimiz. Develi’mizin, Kayseri’mizin medarıiftiharı, Allah razı olsun, içimizden birisi. Duygusu, düşüncesi her şey bizi ifade ediyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç’ın, Soysallı Mahallesi ve 10 mahallenin daha doğalgaza kavuşma sürecindeki gayretini de hatırlatan Şengül, “2024 yılında Soysallı Mahallemiz ve daha sonrasında batıda bulunan 10 mahallemiz doğalgazına kavuşmuş oldu. Bundan sonra 4 mahallemiz Çayırözü, Kızık, Kulpak ve Yenihayat imar planları yapıldıktan sonra 2025 yılı yatırımına alındığını biliyoruz. Daha sonrasında inşallah sizler de bizlere destek olduktan sonra Tomarza hattı, Bakırdağ hattı ve Şıhlı hattındaki mahallelerimizin de imar planları yapıldıktan sonra oraların da doğalgaza kavuşacağını biliyoruz başkanım. Allah sizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Soysallı mahallemizde herkes duacı” diye konuştu. Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Akarsu ise hizmetten dolayı Büyükkılıç ve Şengül’e teşekkür ederek, “Başkanlarıma çok teşekkür ederim bu hizmeti bize verdikleri için. Çok iyi bir hizmet, olmayan yerlere de olur inşallah” derken muhtarın eşi Aksu ise, ‘Keşke 20 yıl önce gelseymiş, doğalgaz hayatmış’ diyorum. Allah razı olsun” dedi. Soysallı Milli Parkı’nı da ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek, parkta incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’ü makamında ziyaret ederek, Şengül ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, “Develi Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarımızla bir araya geldik. Misafirperverlikleri için Adem Başkanımıza teşekkür ediyor, Develi’miz için yaptığı çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi. Öte yandan Develi Et Entegre Tesislerini de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri ve şehrin istihdamına katkıları için firma ortakları Musa Dulu ve Şaban Çetin’e teşekkür etti.