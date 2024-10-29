Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakü’yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa’nın mezarını ziyaret etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakü’nün işgalden kurtulmasında önemli rol oynayan Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa’nın mezarına bir ziyarette bulundu.

Killigil Paşa’nın mezarına düzenlediği ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Süleyman Soylu, “Nuri Killigil Paşam, Bakü Fatihi. Savunma Sanayii’nin ilk adımını atanlardan. Azerbaycan’dan Filistin’e, Türk dünyasından diyarı İslam’a sevk edecek kalp ve mahareti olan Sütlüce’deki silah fabrikasında meşum bir patlamada arkadaşlarıyla Şehit olan büyük Komutan. Emanetin ehil ellerde. Şehit olduğun patlamadan sonra cenaze namazını kıldırmadılar. Kıldırmayanları da biliyor ve onlarla mücadele ediyoruz. Biz bir taraftan, savunma sanayiinin kahramanları bir taraftan” ifadelerini kullandı.