Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, okula yeni başlayan minik öğrencileri kırtasiye malzemesi ile sevindirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, okula yeni başlayan minik öğrencileri kırtasiye malzemesi ile sevindirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, okula yeni başlayan minik öğrencileri kırtasiye seti ile sevindirdi. Ceylanpınar ilçe merkezinde Şehit Okan Acar İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin sevinçlerine ortak olan Soylu, minik öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Şehit Okan Acar İlkokulu’nda kırtasiye setini ilkokul öğrencilerinin tamamına hediye eden Soylu, öğrencilerle sohbet ederek, uyum eğitimi gören miniklerin heyecanına ve sevincine ortak oldu. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Soylu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılını tebrik ederek, öğretmenlere karanfil takdim etti.

Her zaman eğitim ve öğretime desteğini sürdüren Soylu, “Sınıflara girdiğimizde yüzleri gülen çocuklarımızın olduğunu gördüğümüzde geleceğimizin teminatı yarınlarımızın emin ellerde olduğunu gördük. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.