İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. İzmir’in moda sektöründe öne çıkışının etkeni olan moda fuarlarından Fashion Prime’ın önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Belediyemizin bu başarıda bir payının olması belediyemiz için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıyı daha uzun yıllar tekstil sektörümüzle omuz omuza sürdürme kararındayız. Tekstil ve moda sektörünün kalbi daima İzmir’de atmaya devam edecek” dedi.

Moda, tekstil ve hazır giyim fuarlarıyla sektörde öne çıkan İzmir’in önemli fuarlarından olan Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı 6. kez başladı. 17-19 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir’de hazır giyim profesyonellerini buluşturacak fuarın açılışına, ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer başta olmak üzere; İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin başkanları ile temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı.

Soyer: “Birçok yeni fikir İzmir limanında doğmuş”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca Akdeniz’in en önemli ticaret ve liman kentlerinden biri olmuş. Sadece doğuda ve batıda bulunabilecek ürünler değil. Birçok yeni fikir de İzmir Limanında doğmuş ve buradan dünyaya yayılmış. Urla Klazomenai’de bulunan Anadolu’nun en eski zeytin işliği de, Kemalpaşa’da Ulucak Höyük’te bulunan ve tarihi 8 bin yıl öncesine uzanan ilk dokuma araçları da İzmir’in bu gücüne ayna tutuyor. Bugün İzmir’in enerjisini büyüttüğümüz etkinliğimizde bir aradayız. Bu fuar, 2019’dan beri 11 adet düzenlenen uluslararası uzmanlık fuarlarından 4 yıl içinde 30’a çıkarttığımız fuarlardan bir tanesi. Tekstil sektörünü dünyaya buluşturan, şehrin ekonomisini büyüten çok kıymetli bir fuar. Fashion Prime’ın bu yıl altıncısını düzenliyoruz ve gururla ifade etmeliyim ki bu fuar, tamamlandığında tekstil sektörümüz çok daha güçlü ve başarılı bir hale gelmiş olacak. Belediyemizin bu başarıda bir payının olması belediyemiz için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıyı daha uzun yıllar tekstil sektörümüzle omuz omuza sürdürme kararındayız. Tekstil ve moda sektörünün kalbi daima İzmir’de atmaya devam edecek” dedi.

“Sektöre büyük katkısı olacak”

Fuar hakkında bilgiler veren Başkan Tunç Soyer, “Biliyorum ki moda sektörümüzün önündeki en önemli hedeflerinden biri markalaşabilmek. Ülkemizin bu sektördeki müthiş gücünü, bu güçle doğru orantıya sahip markalarla buluşturmak zorundayız. Fuarımızın markalaşma konusunda da sektörümüze önemli katkıları olacağına inanıyorum. Üretim kapasitemizi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek için bunu başaracağız. Fashion Prime fuarımızda bu yıl, Türkiye’nin dört bir yanında toplam 161 katılımcı firma yer alıyor. Yaklaşık 5 bin metrekare alanda 34 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Ülkemizin ve dünyanın sıkıntılı dönemlerden bu zamanda fuarımız vesilesiyle yapılacak anlaşmaların sektörümüze büyük katkısı olacağından eminim” şeklinde konuştu.

Hazır giyim sektörü Fashion Prime’dan memnun

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım da, fuarın dünyada bilinen bir fuar olmayı başardığını söyledi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise fuara desteklerini sürdüreceklerini ve güç birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, fuarın paydaşı olmaktan gurur duyduklarını, desteğe devam edeceklerini kaydetti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan da, fuarın İzmir’i dünyaya tanıttığını ifade etti. İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise düzenlendiği ilk yıldan beri fuarın büyüdüğünü ve kendini geliştirdiğini söyledi.