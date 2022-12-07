İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyinin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü buluşmasında, İzmir’in son 3,5 yılda yaşadığı felaketleri gönüllülük esasıyla atlattıklarını ifade ederek, “Krizleri aştık, geriye gönüllülük ve dayanışma ruhumuz kaldı” dedi. Başkan Soyer ayrıca, İzmirlileri Bereket Hareketi dayanışmasına da katılmaya çağırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyinin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü buluşmasında, İzmir’in son 3,5 yılda yaşadığı felaketleri gönüllülük esasıyla atlattıklarını ifade ederek, “Krizleri aştık, geriye gönüllülük ve dayanışma ruhumuz kaldı” dedi. Başkan Soyer ayrıca, İzmirlileri Bereket Hareketi dayanışmasına da katılmaya çağırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen sivil toplum buluşmasına katıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Kent Konseyi yönetimi ve üyeleri, ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Gönüllülüğü büyüterek krizlerin felakete dönüşmesini engelledik”

Başkan Tunç Soyer, İzmir’de son 3,5 yılda yaşanan orman yangınları, pandemi, deprem ve diğer tüm krizlerin aşılmasında gönüllülük anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyerek, “İzmir’de dayanışma ruhunu ve gönüllülüğü büyüterek yaşanan krizlerin daha da hazin felaketlere dönüşmesini hep birlikte engelledik. 30 Ekim’de depremzede yurttaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çığ gibi büyüyen bir gönüllülük hareketi örgütledik. Bir ay içinde çadırda kalan tek bir depremzede vatandaşımız kalmadı. Pandemi sürecinde, çiftçimizin hasadını yapma konusunda işgücü ihtiyacı büyük bir sorun olmuştu. Dayanışma kampanyamız gönüllü gençlerin katılımıyla bir iyilik hareketine dönüştü. İmece ruhu ile 459 gönüllü gencimiz dönüşümlü olarak Kemalpaşa’daki 21 mahallede 95 üreticimizin bahçesindeki kiraz hasadına katıldı. Böylece üreticilerimizin emeği yerde kalmadı” dedi.

“Sel gider, kum kalır”

“Bereket Hareketi” kampanyasından da söz eden Başkan Soyer, “Amacımız; bu çok zor günlerde ekonomik krizin etkilediği ihtiyaç sahibi ailelerin ve öğrencilerin yanında olmak. İmecemiz bir sizden bir de bizden mantığıyla işliyor. Bereket Hareketine gelen her bir destek için İzmir Büyükşehir Belediyemiz de kampanyaya eşit miktarda katkı koyuyor. Böylelikle desteği iki katına çıkararak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. ‘Sel gider, kum kalır’ derler ya; son üç yılda yaşadığımız tüm krizleri tam da böyle aştık ve geriye gönüllülük ve dayanışma ruhumuz kaldı” şeklinde konuştu.