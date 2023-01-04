İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkılan Buca Cezaevi’nin arazisi ile ilgili “Kimse bu araziyi İzmirlinin elinden alamaz. Kamu vicdanı burada yeşil alan istiyor, zeytin istiyor, ağaç istiyor, yeşil istiyor. Biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkılan Buca Cezaevi’nin arazisi ile ilgili “Kimse bu araziyi İzmirlinin elinden alamaz. Kamu vicdanı burada yeşil alan istiyor, zeytin istiyor, ağaç istiyor, yeşil istiyor. Biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Buca Cezaevi Alanı Koordinasyonu, yıkılan 69 bin metrekarelik cezaevi alanında “Buca Nefes Alsın” sloganıyla basın açıklaması yaptı. Miting havasında geçen açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra; CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP il yöneticileri, eski CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuşan Başkan Tunç Soyer, “Burası cezaeviydi, özel mülkiyet değil kamu arazisiydi. Bu arazi kamuya ait bir yer olarak kalmak zorunda. Kamu vicdanı burada yeşil alan istiyor, zeytin istiyor, ağaç istiyor, yeşil istiyor. Biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse kamunun elinden burayı alıp ranta açamaz. Açtırtmayacağız. Sao Paulo’da olduğu gibi. Zehir gemisini nasıl İzmir’e reva gördülerse şimdi bu alanı ticarete, sanayiye, ranta reva görenlere asla izin vermeyeceğiz. Kimse İzmirlinin elinden bu araziyi alamaz. Vermeyeceğiz. Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımız, eğer kamu arazilerine birileri göz diktiyse hiç korkmasınlar, dirensinler, teslim etmesinler. Türkiye’ye İzmir’den şunu söylemek isterim; biz el ele verdikçe, dayanışmamızı diri tuttukça hiçbir güç elimizden bu memleketin geleceğini alamayacak. Bu memleketin geleceği emekten yana, demokrasiden yana. Yüzyıl önce atalarımız nasıl cumhuriyeti kurduysa ikinci yüzyılın da cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olan da bizleriz. Bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.

Buca Cezaevi Alanı Koordinasyonu Yürütmesi adına açıklamayı ise TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir yaptı. Akdemir, “Alanın kamusal alan, park, sosyal ve kültürel alanlar gibi değerlendirilmesi hayati bir gerekliliktir. Halkın ortak yararına açıkça aykırı olan işlemin iptal edilmesi, sonrasında bu alanın muhtemel bir afet anında kentlilerin güvenli bir şekilde sığınacağı toplanma alanına, beton binaların gölgesinde değil ağaçların gölgesinde nefes alacak park alanına, insan hakları açısından kabul edilemez olaylara sahne olmuş cezaevi alanının geçmişiyle ilgili ilişki kurularak halkın ortak ihtiyacını karşılayacak yeni bir Kültürpark alanına dönüşmesi için açtığımız davaya İzmirlileri en kısa sürede müdahil olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Dava açıldı

Açıklamanın ardından katılımcılar alana zeytin fidanı dikti. Öte yandan İzmir’deki deprem gerçeğine ve Buca’nın deprem toplanma alanı ihtiyacına dikkat çekmek için ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da simgesel olarak çadır kuruldu. Buca Cezaevi 30 Ekim İzmir depreminin ardından tahliye edilerek yıkılmıştı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Barosu, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve İzmir Tabip Odası Çevre, eski Buca Cezaevi alanında imar planlarına karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi’ne geçen yılın son günlerinde dava açmıştı.