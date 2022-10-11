Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu’da serbest piyasada 43-44 lira seviyesinde olan fındık fiyatlarının üreticiler kadar fındık manavlarını ve ihracatçıları da mağdur ettiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu’da serbest piyasada 43-44 lira seviyesinde olan fındık fiyatlarının üreticiler kadar fındık manavlarını ve ihracatçıları da mağdur ettiğini söyledi.

Ordu’da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındık 43-44 liradan işlem görüyor. Mahsullerini TMO’ya satan üreticiler 50 randıman için 52 liradan ücret alırken, bazı üreticiler ise serbest piyasa fiyatlarının yükseleceği düşüncesi ile mahsullerini ev ve uygun depolarda bekletiyor.

“Serbest piyasa üretici, manav ve belki ihracatçıları bile mağdur ediyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada sezon başında oluşan fiyatın değişmediğini ve bu durumun üreticileri mağdur ettiğini belirterek, “TMO son 15 gün önce alımlarda rahatlama sağladı. Üreticilerimiz zaten serbest piyasadaki oluşan fiyatlardan dolayı TMO’yu tercih ediyor ancak serbest piyasa bu sene üreticilerin beklentilerini karşılamadı. Sezona 43-45 lira ile başlayan serbest piyasa yine bu şekilde devam ediyor. Artık serbest piyasada tekelleşmiş bir fiyat oluşumu var, bu da maalesef üreticilerin lehine olan bir sonuç değil. Burada aslında üreticinin mağdur olduğu kadar çok sayıda fındık manavı ile belki ihracatçı bile mağdur. Bu günlerden sonra serbest piyasa fiyatlarının çok yükselmesinin aslında gerçek fındığa ihtiyacı olan üreticilere bir faydası olmayacak. İhtiyacı olan üreticilerimiz eylül ve ekim aylarında fındığını pazara büyük oranda indirdi, artık serbest piyasaya güvenmiyor. Bu nedenle TMO’ya rağbet var” dedi.

“Fındığı bekleten üreticilerimiz depo koşullarının iyi olması lazım”

Soydan, hasat yapılan fındıkların uygun şartlarda bekletilmesi gerektiğini ifade ederek, “Fındığı elinde bekleten üretici sayımız çok fazla. Bu üreticilerimiz belki serbest piyasadaki fındık fiyatlarının yükselmesini bekliyor olabilir, TMO’nun son günlerini de bekliyor olabilir. Bekleten üreticilerimiz özellikle fındığı depo koşullarının iyi olması lazım, çürüklerin seçilmiş olması, nemli ve rutubetli yerlerde bırakılmaması, ayrıca bez çuvallarda ve hava alan fileli çuvallarda bekletilmesi lazım” ifadelerine yer verdi.