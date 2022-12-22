Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık mahsulünde kış bakımının önemine değinerek, “Bakım yapılmazsa verim ve kalite düşer, özellikle kışlık gübre fındık için çok önemli” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık mahsulünde kış bakımının önemine değinerek, “Bakım yapılmazsa verim ve kalite düşer, özellikle kışlık gübre fındık için çok önemli” dedi.

Türkiye’de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu’da üreticilerin kış bakım çalışmaları sürüyor. Üreticiler, hasat sezonu sonrası yaptıkları bahçe bakımının ardından sezona hazırlık için kış mevsiminde de çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiler bu dönemde kışlık diye adlandırılan fosforlu ve potasyumlu gübreleri bahçelerinde uyguluyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordulu üreticilerin bir kısmının bahçelerde bakımları tamamladığını, bir kısmının ise devam ettiğini söyledi. Kış aylarında uygulanan gübrelerin verim ve kalite açısından oldukça önemli olduğuna değinen Soydan, “Kışlık gübreleme şubat ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Gübre kullanan üreticilerimizin bahar aylarında fındık dallarının filizlerinin daha güçlü ve dolgun olduğunu görüyoruz. Gübre bunun yanında hastalıklara ve kış mevsiminin etkilerine karşı da fındık dallarını koruyor. Fındık fiyatlarındaki artış artık üreticilerimizin daha bilinçlenmesini sağladı, az alandan çok verim almak için çaba gösteriliyor. Üreticilerimizin büyük kısmı fındık bahçelerinde güzel bir şekilde bakım yapıyor. Son günlerde gübre maliyetleri artsa da özellikle kış gübresi fındık için çok önemli. Biz üreticiler olarak ne kadar çok bakım yaparsak fındıktan aldığımız verim ve kalite de o kadar artar. Bu sayede üretici daha fazla kazanmış olur. Üreticilerimizin her koşulda bahçelerine titizlikle bakması ve kışlık gübrelerin geç olmasan bahçelerine uygulamaları gerekiyor” dedi.

Kış mevsiminde dal budama ile ocak temizleme işlemlerinin de yapılması gerektiğine dikkat çeken Soydan, üreticilerin isabetli tarım yapmak mücadelesi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Üreticilerimiz ellerindeki dekardan bilinçli tarım yaparak, isabetli de gübre kullanarak verimi arttırıyor. Sadece gübre atmak için gübre atılması da doğru değildir. Bunun için gerekli toprak analizlerinin yapılması, toprağın neye ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi gerekiyor. Bu çerçevede ziraat odalarımız tarafından çiftçilere tarım danışmanları ve ziraat mühendisleri tarafından bilinçli tarım için sahalarda eğitimler veriliyor" şeklinde konuştu.