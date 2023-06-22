Gözde turizm merkezlerinden Fethiye’nin tam karşısında bulunan dünyaca ünlü Şövalye Adası’nda 80 yıl önce yapılan ve adada yapılan ilk ev olarak bilinen tarihi ev satılığa çıkarıldı. Duvarları tamamen kayadan yapılan evin kendine ait iskelesi de bulunurken, tarihi değeri olan evin neden satılığa çıkarıldığı ise bilinmiyor.

Fethiye Limanı’nın tam karşısında yer alan ve Fethiye Limanı’na 3 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Şövalye Adası’nda inşa edilen ilk ev olarak bilinen tarihi ev satılığa çıkarıldı. İsmini 15. yüzyılda bölgede bulunan Rodos şövalyelerinden alan Şövalye Adası’nda yapılan ilk evin duvarlarının kalınlığı 80 santimetre olan ve tamamen kayadan yapılan ev 505 metrekarelik arsa içerisinde yer alıyor ve kendine ait iskelesi de bulunuyor.

Antik dönemde kentle aynı ismi taşıyan ve ’uzak diyar’ anlamına gelen Makri Adası olarak bilinen Şövalye Adası’nda ilk inşa edilen evin sahibinin kim olduğu gizli tutulurken, tarihi değeri olan evin neden satıldığı ise bilinmiyor.