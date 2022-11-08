Sosyolog Adem Palabıyık, Millet İttifakı’nın, özellikle bölgedeki siyaseti değiştirmek ve CHP’nin istediğini yapabilmesi adına Diyarbakır annelerini gündemlerine aldıklarını belirterek, “Millet İttifakı, Diyarbakır annelerini yargılama planı yapıyor” dedi.

Sosyolog Adem Palabıyık, Millet İttifakı’nın, özellikle bölgedeki siyaseti değiştirmek ve CHP’nin istediğini yapabilmesi adına Diyarbakır annelerini gündemlerine aldıklarını belirterek, “Millet İttifakı, Diyarbakır annelerini yargılama planı yapıyor” dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyolog Adem Palabıyık, “Millet İttifakı, ‘yeter ki Erdoğan kaybetsin’ hesabıyla yola çıktı. Bunun için yapamayacağı hiçbir şey yok. Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere ziyaretlerinde de bu konu gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmemesi için birçok söz verdi ve bu sözlerden biri de PKK’ya alan kazandırabilmek adına Diyarbakır annelerinin yargılanmasına dair tutumudur. Çünkü ABD, özellikle Suriye’nin kuzeyinde YPG/PYD yapılanmasını, ülkemizde ise PKK’yı tam anlamıyla destekliyor. Bu yapıları terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, görüştüğü Erdoğan karşıtı isimlere Diyarbakır anneleri sözü verdi. Elbette HDP de bu durumdan memnun görünüyor, çünkü hiçbir adım atmadan annelerin eylemlerinin kaldırılmasını istiyor. Diyarbakır annelerinin üzerine de gidemiyor, çünkü bölge halkında tepki almaktan da çekiniyor. Bu işi tamamıyla CHP’ye bırakmış gibi; derin CHP, derin HDP ile anlaşmış gibi. Annelerin tavrına dair endişeleri olan yabancı ülkelerin, CHP üzerinden anneleri dizayn etme çabasının olduğu artık aşikârdır. İyi Parti’nin bu tutuma ses çıkarmayacağı da bilindiği için CHP, görüştüğü birçok isme evlat nöbeti ailelerinin eylemlerini yasaklama sözü verdi. Hatta onları yargılamanın planlarını dahi yapıyorlar” dedi.

“HDP, anayasa değişikliği süreci ile CHP’ye karşı ilk defa Türkiyelileşme şansı yakaladı, bakalım HDP, küçük CHP’ye mi dönüşecek”

HDP’nin anayasa sürecindeki tavrını da değerlendiren Sosyolog Palabıyık, “HDP, uzun süreden beri ilk defa Türkiyelileşme şansı yakaladı, ama bunu değerlendirir mi bilmiyoruz. Derin HDP ile derin CHP’nin anlaştığı aşikâr. Kılıçdaroğlu, yurt dışında birçok görüşme yaptı; bunların arasında FETÖ veya PKK’nın işbirlikçileri olabilir. CHP’nin, HDP hiçbir şey yapmasa dahi PKK’ya açık açık alan açmaya çalıştığı ortadadır. CHP, küçük HDP gibi bir işlev görüyor. Fakat HDP’nin bu süreçteki tavrı merakla bekleniyor. Anayasa sürecine katılıp Türkiyelileşme adımını atacak mı yoksa CHP’nin tercih ettiği yolda emin adımlarla ilerleyecek mi, hep birlikte göreceğiz. Biliyoruz ki, HDP içinde de CHP yakınlaşma karşıtı olan isimler de var ve bu isimler CHP’yi öteki olarak görüyorlar ama ortak çıkarların siyasette birleştirici rolünün olduğunu biliyoruz. AK Parti’nin, tüm siyasi partilere yaptığı ziyaretin ise ancak ve ancak demokratik tutumunun bir parçası olarak görüleceği açıkken, asıl HDP’nin bu jesti görmezden gelmesi, teröre karşı olan tutumlarıyla baş başa kalmasının devamı olarak algılanacağı için tüm sorumluluk burada HDP’ye kalıyor. Bakalım, HDP kazanacak mı kaybedecek mi yoksa küçük CHP olarak yoluna devam mı edecek” ifadelerini kullandı.