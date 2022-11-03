Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, CHP ve İyi Parti genel başkanlarının muhalefet olabilme adına tüm şer odakları ile çıkar işbirliği yapabileceklerini belirterek, “Kılıçdaroğlu ve Akşener protestan Müslümanlardır; dünyevi çıkar gereği FETÖ, HDP ve hatta PKK ile anlaşabilirler” dedi.

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, CHP ve İyi Parti genel başkanlarının muhalefet olabilme adına tüm şer odakları ile çıkar işbirliği yapabileceklerini belirterek, “Kılıçdaroğlu ve Akşener protestan Müslümanlardır; dünyevi çıkar gereği FETÖ, HDP ve hatta PKK ile anlaşabilirler” dedi.

Palabıyık, Millet İttifakı’nın kurulduğu günden beri tek bir amaç doğrultusunda hareket ettiğini, bunun da Erdoğan’ı mağlup etmek üzerine kurulan bir plan olduğunu ve muhalefetin çıkarları uyuştuğu müddetçe tüm terör yapıları ile yan yana gelebilecekleri söyledi. Palabıyık, “Hatırlayalım, Kılıçdaroğlu, PYD’ye ‘terör örgütü değildir’ demişti. Akşener de, HDP’nin tüm yaptıklarına sessiz kaldı ve neredeyse HDP’ye göz kırpmaya dahi başladı. HDP’nin korkusundan Mansur Yavaş’ın adaylığını dahi dile getiremedi. Çünkü HDP, Mansur Yavaş’a oy vermeyeceğini açıkça ilan etti. Sadece bunlar değil Kılıçdaroğlu’nun özellikle FETÖ sürecinde suçları sebebiyle işten çıkarılanların yeniden geri döneceğini ilan etmesi de FETÖ’ye bir çağrıydı. Hüseyin Gülerce’nin, ‘Meral Akşener, FETÖ’ye çok yakın biridir’ ifadesi de hala gündemdeki yerini korumaktadır. Ayrıca FETÖ elebaşı Gülen’in, ‘Menderes’in asılmasının vebalinin yüzde ellisi Türkeş’in boynundadır’ ifadesi sonrası, MHP içinde Devlet Bahçeli’ye karşı bir darbe girişimi başlatılması da yine gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. FETÖ, MHP’yi Akşener ile idare etmenin peşine düşmüştü, Bahçeli’nin bir dönem yaptığı açıklamalar tam da buna işaret ediyordu. Elbette çok daha fazla örnek var ama şurası açık ki, İyi Parti bir proje partisidir ve hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener, dünyevi çıkar uğruna kendi davalarının PKK’ya veya FETÖ’ye hizmet etmesini görmezden gelecek kadar protestan Müslümanlardır. Çünkü bu tipler, esas kazancı dünyevi işlerde görür ve kazançlarını belirli süreçlerde ilahi bir mekanizmanın beslediği gibi saçma bir ontolojiye oturtma derdine düşerler. Protestanlık tamamen budur fakat hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener, bu kutsallığı tamamen dünyevileştirmiş ve ahlaki kazanç yerine maddi kazancı önemsemişlerdir. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in protestan Müslümanlığı, onları PKK’nın yanında konumlandıracak kadar güçlüdür” dedi.

“Akşener, İyi Parti tabanını da protestanlaştırıyor”

Meral Akşener’in kendi tabanını da protestanlaştırdığını belirten Sosyolog Palabıyık, şöyle devam etti:

“Akşener, İyi Parti seçmenlerini yanlış yönlendiriyor ve onların din ile olan ilişki biçimlerinde tam bir anomi hali yaşatıyor. Bu sadece dini hususlar için değil milliyetçi olduğunu iddia eden partisinin de kendi içyapısıyla çelişiyor. Bir taraftan HDP’nin yaptıklarına ses çıkarmamak, öte taraftan HDP’nin PKK güdümlü bir parti olduğunu kabul etmek tam bir anomi halidir. Tam anlamıyla Akşener, kendisine göre hükümler çıkarıyor. Arapça dahi bilmeyenlerin Kur’an’dan hüküm çıkarabilmesi gibi Akşener de kendi iddialarını bir tez olarak ortaya koyuyor ve İyi Parti seçmeni için uçurumu işaret ediyor. Dünyevi çıkar uğruna tüm değerleri yok sayan bir siyasal yelpazenin parçası olmaktan da geri durmuyor. Bir dönem rahmetli Erbakan Hoca’ya yaptığı ihanetin aynısını şimdi tüm ülkeye yapmanın derdine düşen Akşener’in, terörize edilmiş yapılarla irtibat kurması protestanlaştığının da açık göstergeleri haline geliyor. Akşener, tabanın ideolojisini kendi özbilincinden kopararak kendisine oy verenleri kaygan bir zemine çekiyor ve bu garabette, ülke menfaatine aykırı olsa dahi tabanına HDP’yi sempatik gösterme girişiminde bulunuyor. HDP karşıtı önemli isimleri geri plana çekiyor ve İyi Parti’nin, dönüşümlü protestanlaşma projesine tam anlamıyla hizmet etmiş oluyor. Bu tavrı yakın zamanda PKK için ‘her şeye evet’ söylemine dahi dönüşebilir.”