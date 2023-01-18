Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görevli Sosyolog Adem Palabıyık, PKK’nın artık her türlü tehdidi yaptığını belirterek, Kılıçdaroğlu’na seslenerek PKK’ya verilen destekten vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görevli Sosyolog Adem Palabıyık, PKK’nın artık her türlü tehdidi yaptığını belirterek, Kılıçdaroğlu’na seslenerek PKK’ya verilen destekten vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun, SADAT üzerinden yaptığı eleştirilerin beraberinde kendisine yönelik bir tehdit olduğuna işaret eden Sosyolog Adem Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için herşeyi yapıyor, hatta yaptıkları devletin bekasına aykırı olsa dahi gözünü kırpmıyor. HDP ile yapmak istediği işbirliği sebebiyle HDP’ye çeşitli vaatlerde bulunuyor. Masa üzerinde yapılan pazarlıkların sonucunda HDP’ye bakanlıkların verileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sadece bu da değil, CHP içindeki birçok isim İHA ve SİHA gibi sanayi savunmamızı güçlendiren öğeleri yok etme sözü dahi veriyor. Bir program sırasında SADAT reklamını gören Kılıçdaroğlu, kendisinin tehdit edildiğine yönelik açıklamalar yapıyor ve vasiyet açıklıyor. Aslında bu tavrı bir siyasal tiyatrodur. Asıl bizler bölgede tehdit ediliyoruz. PKK, bizleri tehdit ediyor. Biz de Kılıçdaroğlu’na vasiyetimizi açıklıyoruz; PKK’ya destek vermekten vazgeç. Diyarbakır Anneleri çalışmalarımızı yaptığımız günden beri PKK’nın ve HDP’nin markajına girdim. Hem çalıştay hem de kongre sürecinin başarılı geçmesi ve Anneleri ziyaret, HDP’ye sahada ciddi kayıplar yaşatıyor. Ama PKK’nın her zaman ki yöntemi değişmiyor. Tehdit üzerinden yürüttüğü siyaseti ancak ve ancak HDP ve CHP’den güç alarak yapıyor. Ayrıca zaman zaman DHP’ye dahi ayar vermeye çalışıyor. Sivil inisiyatif olarak Annelerin HDP ve PKK’ya verdiği zarar tarih dahi edilemez ama CHP, HDP’leşiyor. Bu sebepten Kılıçdaroğlu’na, PKK’ya destek vermemesine dair vasiyet açıklaması yapmak gerekiyor, PKK artık CHP’den de güç alıyor" dedi.

"PKK ile üstü örtük bir pazarlık yapıldı"

HDP’nin, PKK için bir ara istasyon görevi gördüğünü belirten Prof. Dr. Palabıyık, "PKK’nın siyasal talepleri HDP üzerinden yürüyor. PKK, HDP ile istediği anda her türlü sataşmayı yapabiliyor. HDP de zaten buna en başından itibaren razı ve Millet İttifakı da HDP’nin şamar oğlanına dönmüş durumdadır. Altılı masanın HDP ile yaptığı anlaşma, PKK ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak kabul edilmelidir çünkü HDP’nin siyasal yönelimi PKK’nın siyasal yönelimi ile eş ilerliyor. HDP’nin teklif ettiği bakanlıklar da aslında PKK tarafından yeniden güç kazanmak için isteniyor. Çünkü PKK uzun süredir dağa kimseyi kandırarak götüremiyor ve kaçıramıyor. Bu sebepten ciddi anlamda zaafa uğramış durumda, bunu engellemek için HDP’yi bir sopa gibi sürekli olarak altılı masanın belinde kırıyor" diye konuştu.

"PKK, artık CHP’den de güç alıyor"

"PKK, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmaması için herşeyi planlıyor. Buna CHP de dahildir. CHP, ABD ve AB’nin Türkiye ofisi olarak görev yapmaya başladı. Aynı zamanda PKK’yı destekleyen ABD ve AB, CHP ile yanyana yürümeye hazır. Çünkü CHP, onlara istediklerini verebilecek siyasi partilerden biridir. Ve ne yazık ki CHP, artık PKK’nın oral deposu haline geldi. PKK, CHP’den güç alıyor, HDP’nin aktif siyasette yol alamaması PKK’yı tedirgin etse de CHP’nin tavır PKK’nın gerginliğini ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu.