Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi için onay almak adına ABD’ye gittiğini düşündüğünü söyleyerek, “Kılıçdaroğlu, ABD’ye itaatini tescillemek ve HDP’yi meşrulaştırmak için gidiyor” dedi.

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi için onay almak adına ABD’ye gittiğini düşündüğünü söyleyerek, “Kılıçdaroğlu, ABD’ye itaatini tescillemek ve HDP’yi meşrulaştırmak için gidiyor” dedi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adem Palabıyık, "CHP HDP’nin, HDP de PKK’nın görünür yüzü. Onun adına Millet İttifakı ile pazarlık yapıyor. Bir anlaşma olursa HDP elinden geldiği kadar görünmemeye ve varlığını hissettirmemeye çalışacaktır. HDP yerine bunu yapacak olan ise CHP’dir. Son günlerde CHP kurmaylarının açıklamaları da bu iddiaları doğrular düzeydedir. CHP, birçok yerde HDP’yi ’nasıl meşrulaştırırız’ sorusunun cevabını aramaktadır. Hatta Mersin’de meydana gelen olayda adı geçen PKK’lı teröristin bizzat CHP tarafından gazeteci olarak tanımlanması tesadüf değildir. İBB’ye alınan PKK’lı isimlerin ve imamların da gündem olması tesadüf değildir. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, Diyarbakır konuşmasında ‘geliyor gelmekte olan’ cümlesini kurarken zafer işareti yapması da tesadüf değildir. CHP ile HDP arasında derin bir Millet İttifakı mevcuttur. Diğer partilerin ise bu duruma herhangi bir tepki vermeleri olası değildir. Şimdi de Kılıçdaroğlu’nun aniden ABD’ye gidişi belirivermiştir. Anlaşılıyor ki, en başından beri ülkemize karşı PKK’yı destekleyen ABD’nin, Kılıçdaroğlu’na onay vereceği ve seçim sürecinde destekleyeceği belirginleşmiştir. Kılıçdaroğlu da buna cevap verebilmek ve bağlılığını ifade etmek için ABD’yi mesken tutmuştur. Bir taraftan da Kılıçdaroğlu, ABD’de, kapatılma davası ile gündemde olan HDP’ye nasıl bir meşruluk arayacağının yollarını öğrenmeye çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu’na ABD’de en büyük destek PKK taraftarları, FETÖ ve Ermeni lobisi tarafından verilecektir"

CHP’nin HDP’nin tüm terörizm söylemlerine sessiz kaldığını savunan Palabıyık, "CHP, en başından beri HDP’nin oylarına muhtaç olduğunu bildiği için HDP’nin tüm terörizm söylemlerine sessiz kaldı. Biden’ın, ‘muhalefeti desteklemeliyiz’ söylemlerinin ardından sahneye adeta fırlayan Kılıçdaroğlu, olası cumhurbaşkanı adayı olabilmek için her şeyi yapacaktır. HDP’nin ortaya koyduğu terör siyasetini görmezden gelerek HDP adına da bazı açıklamaları yapması muhtemeldir. Muhtemeldir ki ABD’de Kılıçdaroğlu’na en büyük destek yine PKK taraftarları, FETÖ ve Ermeni lobisi tarafından verilecektir. Seçimlerin yaklaştığı zaman aralığında Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye verdiği vaatler, PKK’nın saldırılarına ses çıkarmaması ve sonunda da Ermeni lobisinin desteği, Kılıçdaroğlu ve bizler için şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü en başından beri Kılıçdaroğlu bu üç terörize yapıya karşı bir duruş sergilememiş ve tam tersine neredeyse sahip çıkmıştır. ABD’de ülkemizin aleyhine konuşulacak mevzular da, Kılıçdaroğlu’nun ana gündem maddeleri olacaktır" dedi.